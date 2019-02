Zehn Hanfdämmungen im Wert von je 2500 € gewinnen!

Vielfach ausgezeichnet - das freut Umwelt und Mensch!

Hanf wird gänzlich ohne Zuhilfenahme von Düngemitteln oder Pestiziden angebaut. Der Anbau geht nicht zu Lasten der Lebensmittelproduktion, denn die Hanfsamen selbst sind reich an Vitaminen und Ballaststoffen und das daraus gewonnene Öl ist eines der am gesündesten heimischen Öle in der Nahrungsmittelbranche - und somit selbst ein „Lebensmittel“. Ausgezeichnet etwa mit dem österreichischen Klimaschutzpreis!