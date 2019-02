Wut-Fans wollten Sammers TV-Studio stürmen

Wie Eurosport selbst berichtete, hatten einige Chaoten versucht Protestbanner gegen die Montagsspiele am gläsernen Studio aufzuhängen und damit den Sendeablauf zu stören. Ziel sei es gewesen, die Kritik gegen die Ansetzung des Spiels via Banner in der Sendung unmittelbar hinter Experte Matthias Sammer und Moderator Jan Henkel live in die Wohnzimmer Deutschlands zu übertragen. Doch damit nicht genug!