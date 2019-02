Legendäres Bergdorf begeistert

Und ist Klaus nicht in der Küche, dann entdeckt er mit Urlaubern die umliegende Bergwelt. Einfach zum Wohlfühlen. Wie in der Pension Edelweiß von Barbara und Christian Fleißner. „Unser Bergdorf wurde nicht vergewaltigt und zubetoniert. Heiligenblut ist noch immer das berühmte Postenkartenmotiv und der Glockner und unsere Kirche ziehen die Leute einfach magisch an.“ Fünf super gemütliche Doppelzimmer, liebevoll dekoriert, finden sich hier. „Uns geht es richtig gut“, so Christian: „Im Winter beträgt die Durchschnittsaufenthaltsdauer sechs Tage, im Sommer zwei.“ Stolz ist man auf die Online-Bewertung auf booking.com: 9,6 von 10 Punkten. „Da sind wir vorne mit dabei!“ Die Gäste in Heiligenblut kommen von überall her. Im Winter sind es Deutsche, Österreicher, aber auch Slowenen und Kroaten, welche das hochalpine Skigebiet schätzen und lieben. Im Sommer zählt man auch Australier, Kanadier, Chinesen. Wer in Österreich Urlaub macht, muss das Bergdorf Heiligenblut unterhalb des höchsten Berges Österreichs einfach besucht haben. Verantwortlich dafür ist die Großglockner Hochalpenstraße - immerhin eines der meist besuchten Ausflugsziele in Österreich. Die Internationalisierung und der Trend zu Kurzurlauben verlangen von den Betrieben jedoch mehr Flexibilität. „Das Gästeverhalten hat sich geändert. Nach dem Abendessen ziehen sich die Urlauber in die Zimmer zurück. Gestiegen ist dafür der Datenverkehr im Wlan-Netz.“ Besonders stolz sind die Heiligenbluter Touristiker auf ihr eigenes Heiligenblut-TV. Sämtliche Termine, Schneeinfos, Wetter sowie Veranstaltungen werden aktuell eingespielt und sind auf den TV-Geräten in den Gästezimmern abrufbar. „Dieses Service ist in Kärnten einzigartig!“, ist Marlies Thaler vom Info- und Buchungsservicecenter Heiligenblut stolz. Auch der Bergsteiger-Tourismus läuft immer besser. „Die Nachfrage nach Glockner-Touren ist immens“, verrät Marlies.