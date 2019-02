Auf Einbrecher gefeuert: Waffe war illegal!

Jener Hausbesitzer, der am Montagabend auf zwei Einbrecher im niederösterreichischen St. Valentin geschossen hatte, besaß die Pistole illegal. „Er hat kein waffenrechtliches Dokument“, sagte Polizeisprecher Heinz Holub am Dienstag. Gegen den Mann wird nun ebenso ermittelt wie gegen den mutmaßlichen Einbrecher (47), den der Hausbesitzer in den Oberschenkel getroffen hatte. Der verletzte Kroate wurde festgenommen. Sein Komplize befindet sich weiterhin auf der Flucht.