Zielsicher: Keeper schießt Spidercam kaputt

Dieser Ausschuss hat gesessen! Es war am Montag Abend beim Spiel zwischen SD Huesca und Athletic Bilbao (0:1): Roberto Santamaría Cipriain, der Keeper der Heimmannschaft will das Spiel in der allerletzten Minute schnell machen, schießt deshalb weit und hoch aus - doch es war zu hoch und vor allem zu zielgenau. Denn der Spanier traf genau die Spidercam. Die Folge ein schönes Bild - aber sehen Sie selbst oben im Video.