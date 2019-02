Maschine fing Feuer: 90 Florianijünger gefordert!

In einem Holzverarbeitungsbetrieb in Strassen (Osttirol) geriet am Montag Abend eine Pressmaschine in Brand. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehren wurde das Feuer von Firmenmitarbeitern bekämpft. Verletzt wurde niemand, an der Maschine entstand ein Sachschaden in derzeit unbekannter höhe.