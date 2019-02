Handel: Mehr Schließungen als Eröffnungen geplant

Von den Marktforschern von RegioData Research nach ihren Expansionsplänen befragt, gaben rund 460 von über 800 Unternehmen an, in diesem Jahr eine Expansion in Form einer Filialeröffnung durchführen zu wollen. Das sind rund 15 Prozent weniger als im Vorjahr und 40 Prozent weniger als vor fünf Jahren.