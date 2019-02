Lugner-Ex Bahati Venus ist schwanger

Für Richard Lugner dreht sich momentan alles um „The Body“, wie Elle Macpherson auch genannt wird. Ähnlich geht es auch seiner Ex, Bahati Venus. Allerdings denkt sie nur an ihren eigenen Körper - besser gesagt an das, was darin heranwächst. Denn wie die 32-Jährige jetzt verriet, ist sie in freudiger Erwartung.