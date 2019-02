Herzogin Meghan feiert Babyparty in New York

US-Presse erwischte Meghan in New York

Der Trip in die USA sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Und der schwangeren Ehefrau von Prinz Harry gelang es sogar das ganze Wochenende, unter dem Radar der US-Presse zu bleiben. Erst am Montag wurde sie dabei erwischt, wie sie in Soho aus einem Haus kam und in einen wartenden SUV stieg - und das, obwohl sie sich mit einem weiten schwarzen Mantel und tief ins Gesicht gezogenen Hut „getarnt“ hatte.