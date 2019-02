„Bayern ist jetzt gefährlicher, noch bedrohlicher“

Liverpools deutscher Kult-Coach Jürgen Klopp: "Zu Saisonbeginn hatten die Bayern vielleicht nicht den Willen nach sechs Meisterschaften nacheinander. Aber mittlerweile sind sie Verfolger in der Liga, sie sind zurück. Diese Situation macht sie noch gefährlicher, noch bedrohlicher als vorher. In diesem Wettbewerb waren sie in der Geschichte immer gut. In Deutschland sprechen viele Leute über die Atmosphäre in Anfield. Sie sagen, wir seien vielleicht der emotionalste Klub im Weltfußball. Emotion ist etwas sehr positives, lasst uns genau das morgen Abend zeigen.