Thiem setzt auch in Rio auf „Legende“ Massu

Das Engagement von Massu als Touring-Coach ist noch nicht fixiert. „Wir haben jetzt in Südamerika einen Test. Er ist eine wirkliche Legende. Er ist ein sehr netter Kerl und weiß sehr viel vom Tennis“, sagte Thiem. In Rio schätzt er die vielen Fans und auch die Abendpartien. „Ich spiele wirklich gerne hier und auch gerne am Abend, was hier meistens so ist.“ Und Thiem sieht sich im Aufwärtstrend. „Ich fühle mich jeden Tag besser. Es fehlen mir immer noch Matches und etwas die Fitness. Ich hoffe, ich kann hier einen guten Lauf zeigen.“