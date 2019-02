Pflegekräfte-KV: Einigung auf Lohnplus von 3,2 %

Nach Betriebsversammlungen, Warnstreiks in der Vorwoche und einem weiteren Verhandlungsmarathon haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft in der Nacht auf Dienstag auf einen neuen Kollektivvertrag für die rund 100.000 Beschäftigten in der Sozialwirtschaft geeinigt. Vereinbart wurde eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 3,2 Prozent. Weiter auf der Forderungsliste bleibt laut den Arbeitnehmervertretern aber die wöchentliche Arbeitszeit, deren Verkürzung nicht gelungen ist.