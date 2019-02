Mehrere Stürze auf Salzburgs Pisten

In Wagrain kam es am Montag gleich zu vier Unfällen: Eine Deutsche (40) verletzte sich schwer. Ein 26-Jähriger und ein 60-jähriger Deutscher prallten zusammen. Ein 54-jähriger Deutscher erlitt schwere Knieverletzungen. Alle Stürze passierten im Bereich „Rote 8er“. Am Grafenberg kollidierten noch ein Deutscher (25) und ein holländischer Snowboarder.