Während Unterricht: Schüler von Ast getroffen

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagnachmittag in der der Landwirtschaftlichen-Lehranstalt Lienz: Im Rahmen eines praktischen Ausbildungsunterrichtes wurde ein Schüler (17) von einem 1,5 Meter langen Ast am Kopf getroffen. Trotz des Schutzhelmes erlitt der Bursche erhebliche Verletzungen am Kopf und im Gesicht.