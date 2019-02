Hausbesitzer schießt mit Pistole auf Einbrecher

Ein Hausbesitzer hat am Montagabend in St. Valentin in Niederösterreich ein Einbrecher-Duo überrascht. Einer der beiden Kriminellen wurde von ihm am Oberschenkel angeschossen, berichtete Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Die Einbrecher flüchteten mit einem Pkw, an der Grenze zu Oberösterreich ließ der Lenker den Verletzten aussteigen und fuhr davon. Der 47-Jährige wurde dort blutend entdeckt und in ein Linzer Spital gebracht. Die Fahndung nach dem Komplizen läuft auf Hochtouren.