„Hab’ nie aufgehört, daran zu glauben!“

Aufhören war nie ein Thema

„Der vierte Kreuzbandriss hat sehr weh getan – aber es hat wohl so sein müssen. Aufzuhören war nie ein Thema! Mit einer Verletzung aufzuhören, macht keinen Sinn“, sagt Limbacher. Die nur selten mit einem Mentalcoach arbeitete und sagt: „Das Härteste war es, zusehen zu müssen! Das Zurückfighten ist aber nicht schwer gefallen – einerseits dank der Unterstützung so vieler Leute und andererseits, weil mir der Sport einfach so viel Spaß macht!“