Tochter (16) sticht auf ihre schwangere Mutter ein

Mutter und ungeborenes Kind gerettet

Wie die „Bild Zeitung“ berichtete, befand sich ihre Mutter in der 29. Schwangerschaftswoche. Sowohl die 41-Jährige als auch ihr ungeborenes Kind wurden gerettet. Die Tat ereignete sich am Samstagnachmittag im Haus der Mutter. Die Deutsche ist nun einstweilig in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Ihr wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Zur Tatzeit waren die übrigen Geschwister im Haus anwesend.