Brand in Villacher 3M-Fabrik vor Klärung

Flammen schlugen meterhoch aus dem Gebäude, eine riesige Rauchsäule lag über der Stadt: In den frühen Morgenstunden des 13. März 2018 hat ein verheerender Brand Teile des Villacher Schleifmittelwerks von 3M in Schutt und Asche gelegt. Obwohl Kripo-Beamte tagelang in der Brandruine nach der Ursache forschten, ist der Grund für das Feuer seit fast einem Jahr unklar. „Es gibt so viele Möglichkeiten, die zu untersuchen waren. Der Brand hatte eine enorme Dimension“, erklärt Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft, warum man im Bezug auf die Ursache noch immer im Dunklen tappt. Das soll sich bald ändern. „Wir erwarten das abschließende Gutachten für März“, sagt Kitz.