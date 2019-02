Wolfgang Winkelbauer sagt Stadtrichtern Adieu

„Freue mich auf entspannte Weihnachten“

„Ich werde eine Pause einlegen“, erzählt Wolfi Winkelbauer, der am Samstag seinen letzten Auftritt genoss - was zu dem Zeitpunkt noch niemand wusste. „Ich hab es bewusst niemandem erzählt. Natürlich ist sehr viel Wehmut dabei, es steckt ja doch mein Herzblut drinnen, auf der anderen Seite freue ich mich auf eine entspannte Weihnachtszeit. Die hatte ich ja seit Jahren nicht mehr...“, so der 51-Jährige, der auch die Kanzlerfunktion abgeben wird.