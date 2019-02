Oktoberfest: Partygast wurde bewusstlos geprügelt

Völlig ohne Grund soll im September letzten Jahres ein Security-Mitarbeiter bei einem Oktoberfest in St. Johann/Haide auf einen 21-Jährigen losgegangen sein und ihn bewusstlos gewürgt haben. Anwältin Ulla Deym meint sogar, dass der Sicherheits-Mann den Tod des Burgenländers in Kauf genommen hat. Gestern wurde am Bezirksgericht Fürstenfeld verhandelt.