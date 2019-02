Das richtige Alter für schöne Boulevard-Rollen

Theaterkind

Er ist als Theaterkind aufgewachsen. „Aber der Vater hat verlangt, dass ich das Konservatorium absolviere“, erinnert sich Wolfgang Ortner. Das hat er gemacht - eine seiner Studienkolleginnen damals war Sophie Rois. 1980 spielte er in der Kislinger-Uraufführung „Kalt und warm“ erstmals am Kellertheater. Allerdings nur nebenbei. „Gelebt habe ich von meinem Job in der Voest.“ Später heuerte Ortner bei einer Versicherung an: „Das war die ideale zeitliche Kombination mit der Schauspielerei!“