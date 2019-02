Wer gewinnt Giganten-Duell Liverpool gegen Bayern?

Die legendäre Anfield Road wird am Dienstag ab 21 Uhr in der Champions League zum Schauplatz des Giganten-Duells zwischen Liverpool und Bayern München. David Alaba und Co. gelten im Achtelfinal-Hinspiel als Außenseiter, noch nie hat ein deutsches Team bei den „Reds“ gewonnen. Liverpools deutscher Trainer Jürgen Klopp warnte dennoch: „Wir müssen 100 Prozent fokussiert sein, sonst haben wir keine Chance.“