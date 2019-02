Planlos in Wiespach

Der Teufel steckt aber wie so oft im Detail. Denn nimmt man die bis zu 150 Jahre alten Pläne genauer unter die Lupe, erkennt man, dass der Schweizer Künstler Lionel Favre darin Menschen und Phantasiefiguren in Miniaturformat ihr Unwesen treiben lässt. Während sich in einer Skizze für Schneeketten z.…B. unsere Lebensgeschichte von der Geburt bis zur Erlösung abspielt, verheißt die brennende Giraffe in der Rettungsgondel wohl keine rosige Zukunft.