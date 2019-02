Überfallserie auf Tankstellen sorgt für Aufsehen

Neben Taxis haben es Kriminelle im Großraum Graz in jüngster Zeit besonders auf Tankstellen abgesehen. Es gab vier Überfälle in nicht einmal drei Monaten, davon alleine zwei in der vergangenen Woche. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Taten? Wie sind Tankstellen gesichert? Und was hat das mit dem Ölpreis zu tun? Hier die wichtigen Antworten.