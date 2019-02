Krätze-Alarm bei Hautärzten in Oberösterreich

In Oberösterreich häufen sich Fälle der parasitären Hautkrankheit Scabies (Krätze). Im Bezirk Vöcklabruck waren zuletzt mindestens fünf Schulen und zahlreiche Kindergärten betroffen. Facharzt Emil Andonov (39) vom Haut- & Venenzentrum Attersee in Schörfling behandelt in seiner Praxis zurzeit täglich mehrere Betroffene.