Öffi-Knoten in Gösting: Kommt Bürgerbefragung?

Die Graz-weite Volksbefragung zum Thema Plabutsch-Gondel ist fix, in Gösting wird wahrscheinlich eine Bezirksbefragung über den Öffi-Knoten kommen. Die FPÖ sammelt seit letzten Freitag Unterschriften dafür. Mit einem klaren Votum will man Druck machen, damit endlich Bewegung in die Sache kommt.