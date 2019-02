Arbeiter wurde mit Hand in einer Walze eingeklemmt

„Wir sind gegen 15.30 Uhr zu Hilfe gerufen worden“, heißt es in der Landesfeuerwehrzentrale. 20 Freiwillige aus Piesendorf und Zell am See eilten zur Firma Senoplast. Die Arbeitskollegen hatten den Verletzten aber mittlerweile schon befreit. Er wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht.