ÖSV-Team für Seefeld mit 26 Aktiven

Das Team des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) für die Heim-WM in Seefeld umfasst insgesamt 26 Athletinnen und Athleten. Als letztes ist am Montag das Skisprung-Aufgebot mit sechs Herren und fünf Damen nominiert worden. Bereits in der Vorwoche hatte der ÖSV sechs Kombinierer und neun Langläufer für die Titelkämpfe von Mittwoch bis 3. März aufgeboten.