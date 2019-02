Mit Crystal Meth gedealt: Prozess

Seit 2015 fuhr das in Wien lebende Duo regelmäßig über Kittsee in die slowakische Hauptstadt Bratislava. Dort deckten sich die beiden bei einem slowakischen Dealer mit Crystal Meth ein. Die auch als Pico bezeichnete Droge verkauften die Kriminellen dann in Wien weiter, beziehungsweise konsumierten sie auch selbst. Doch damit war im vergangenen Jahr schließlich Schluss. Aufmerksame Polizisten stoppten den Pkw der Möchtegern-Drogenbarone bei der Einreise nach Österreich und durchsuchten das Fahrzeug: Volltreffer! Vor Gericht in Eisenstadt zeigten sich die Wiener nun reumütig geständig.