Betrüger forderte 280.000 € für Kauf einer Wohnung

Der Anrufer mit deutschem Akzent gab sich als guter Bekannter aus. Er tischte Ida F. eine verworrene Geschichte auf, wonach er ein Grundstück in Tschechien kaufen wolle, die erforderlichen 50.000 Euro allerdings in Deutschland vergessen habe. Da die Dame aber keinen Wolfgang, so hatte sich der Betrüger vorgestellt, kannte, schöpfte sie Verdacht. Sie gab vor, nur 10.000 € im Haus zu haben, diese könne sich der Mann gerne abholen. Das Gespräch wurde daraufhin beendet, eine Übergabe fand nicht statt. Die Pensionistin erstattete Anzeige. Noch dreister waren die Unbekannten bei einem Anruf in der Steiermark. Wieder war ein älteres Ehepaar das Opfer. Diesmal gab der Unbekannte sich als Manfred aus, forderte 280.000 € für einen Wohnungskauf.