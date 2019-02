Vor der Para Ski WM in (Welt-)Rekordlaune

Der Fehler soll ihr jedenfalls bei der WM in einer Woche in Vrchlabi (Tch) an der Grenze zu Polen nicht unterlaufen. Denn schwierig wird die Mission Titelverteidigung auch so. Nicht nur wegen der gegenüber früheren Weltcups stark veränderten Ski-Streckenführung und des auf eine Hügelkuppe verlegten Ziels. „Die große Unbekannte sind die Russinnen, die kriegen wir im Weltcup nämlich nicht zu Gesicht“, fehlt Schwertl der unmittelbare Vergleich.