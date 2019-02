Schuleinschreibungen in Klagenfurt am Samstag

Für alle in Klagenfurt am Wörthersee wohnhaften Kinder, die bis zum 31. August das sechste Lebensjahr vollenden, findet am Samstag, 23. Februar, von 8 bis 12 Uhr in der nächstgelegenen Volksschule die Einschreibung statt. Die Kinder sind bei der Einschreibung persönlich vorzustellen.