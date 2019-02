Deswegen sollten Sie Ihr Brautkleid online kaufen

Die Sendungen „Mein perfektes Hochzeitskleid“ und „Zwischen Tüll und Tränen“ kennt so ziemlich jede Frau. Doch was gemütlich auf der Couch für Begeisterung sorgt, ist in den Boutiquen so dramatisch wie gezeigt. Denn die Reality Shows zeigen wie der Name verspricht, echte Frauen auf der Suche nach dem wichtigsten Kleid ihres Lebens. Und spätestens wer bereits selbst als Begleitung oder sogar selbst als zukünftige Braut in so einem Geschäft war, weiß, dass ist kein Vergnügen. In Filmen wird der Einkaufsbummel fälschlicherweise als wahrer Mädchentraum dargestellt: Zuerst kommt man mit ein paar Gläschen Champagner in heitere Stimmung, nach zwei angezogenen Kleider steuert man wie magisch zum Richtigen.