Vor WM-Beginn: „Der nordische Sport lebt!“

Skispringen hält Capol aus Marketing-Sicht für besonders gut aufgestellt. „Das Produkt ist am weitesten entwickelt, es ist ein Stadionsport.“ Der Ablauf habe sich standardisiert. „Die Wind- und Gateregeln helfen, den Wettkampf in einer gewissen Zeitspanne abzuwickeln. Das macht es planbar, vor allem aus Fernsehsicht. Vom Aufbau her, der Countdown bis zum Besten, das ist sicher das, was den Leuten gefällt.“ Die gute Stellung im wichtigen Markt Deutschland und in Polen helfe natürlich. „Skispringen lebt stark von den zwei Ländern, aber es gibt auch neue Nationen unter den ersten 30. Und der Kalender ist sehr international“.