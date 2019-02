Heute schauen: Der größte Mond des Jahres

Hobby-Astronomen dürfen sich wieder auf ein Highlight freuen: Am Dienstag wird es - wolkenfreien Himmel vorausgesetzt - einen Supermond zu bestaunen geben. Gegen 16.54 Uhr MEZ sollte es auch in Wien soweit sein und der Supermond, der tatsächlich etwas größer als normal ist, weil er der Erde näher ist, am Abendhimmel erstrahlen.