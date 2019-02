„Staatlicher Akteur“ hinter Hackerangriff vor Wahl

Nach einem Hackerangriff auf politische Parteien und das Parlament in Australien vor der Wahl im Mai sieht die Regierung Hacker im Staatsauftrag in der Verantwortung. „Unsere Cyberexperten gehen davon aus, dass ein hoch entwickelter staatlicher Akteur für diese böswillige Tat verantwortlich ist“, sagte Premierminister Scott Morrison am Montag vor den Abgeordneten.