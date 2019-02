Bürgermeister Preuner kritisiert Sperre scharf

Auch die Freiheitlichen und die KPÖ lehnten am Montag die rot-grün-pinke Innenstadtsperre ab. „Verkehrspolitische Mosaiklösungen werden die Verkehrsprobleme in der Landeshauptstadt nicht lösen“, sagte FPÖ-Bürgermeisterkandidat Andreas Reindl und sprach in einer Aussendung von einer „unheilige Allianz“, die „durch Verkehrsschikanen und Sperren für Autofahrer eine Lösung der Stauproblematik in Salzburg“ suche.