Zeitreise ins Frankreich von Marie Antoinette

Zehn Kleidermacher am Werk

In der Damen- und Herrenschneiderei des Musiktheaters arbeiten jeweils zehn Kleidermacher, die parallel an drei bis vier Produktionen werken und die Abgabetermine einhalten müssen: „Eine Produktion wie diese ist natürlich eine tolle Motivation für uns, das macht mehr Spaß als so manche eher nüchtern gewählten Kostüme“, freut sich Raimund Steininger, Chef der Herrenschneiderei, über die opulente Ausstattung. Eine kunstgewerbliche Färberin lässt die neuen Kostüme übrigens bei Bedarf schmutzig und abgenutzt aussehen – damit die Träger bereit für die große Revolution gegen die Herrscher sind.