Macho-Sager: „Toleranz steht nicht über Recht!“

Zum Thema Migration fand Irmgard Griss (NEOS-Abgeordnete und ehemalige OGH-Präsidentin) deutliche Worte, die für viel Furore in der Talkshow bei Servus TV und auch bei unseren Lesern sorgte. Wortgetreu: „Wenn er nicht stiehlt, niemanden umbringt, also nicht straffällig wird, aber hier unsere Werte nicht anerkennt, also gegen die Gleichberechtigung der Frau ist - na gut, das werden wir verschmerzen können.“