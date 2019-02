Die Steiermark rüstet sich für „harten Brexit“

Die Uhr tickt gnadenlos: Am 29. März könnte es zu einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU kommen. Die Steiermark will für den Tag X gerüstet sein und bereitet ein „No-Deal-Brexit-Gesetz“ vor. Es soll den etwa 1000 Briten in der Steiermark Sicherheit geben - aber auch den Steirern auf der Insel.