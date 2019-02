Das sind die neuen „Dancing Stars“-Paare!

Profi-Tänzerin Conny Kreuter freut sich darauf, mit Michael Schottenberg eine heiße Sohle aufs Parkett zu legen. Und auch der Schauspieler zeigte sich gespannt auf die neue Herausforderung. „Ich mache wahnsinnig gerne Dinge, die ich nicht kann, dann kann ich mich nicht blamieren“, so Schottenberg. „Ich habe mich auf etwas gefreut, das ich noch nie gemacht habe, und als ich gehört habe, ich soll tanzen lernen, hat das gepasst.“ Box-Weltmeisterin Nicole Wesner wird hingegen gemeinsam mit Profi Dimitar Stefanin bei Foxtrott und Co. hoffentlich eine gute Figur machen. „Ich glaube, ich werde viel Spaß mit ihm haben, er ist ein ganz lustiger“, so Wesner am Montag.