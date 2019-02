Saudi-Arabien will Rüstungsindustrie ausbauen

Saudi-Arabien will seinen Rüstungskonzern Saudi Arabian Military Industries (SAMI) massiv ausbauen und bis 2030 unter den zehn größten Rüstungsexportunternehmen der Welt etablieren. Der deutsche SAMI-Chef Andreas Schwer sagte am Montag, sein Unternehmen strebe in den nächsten fünf Jahren einen Umsatz von zehn Milliarden Dollar an. Zu einem Drittel solle dazu bis 2030 der Export beitragen.