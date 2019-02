Finanzpolizei fand 38 Schwarzarbeiter bei Razzia

Die Finanzpolizei hat am Wochenende bei Razzien in den Skigebieten Turracher Höhe (Kärnten/Steiermark) und Kreischberg (Steiermark) 38 illegal Beschäftigte gefunden und 21 schwere Fälle von Lohn- und Sozialdumping festgestellt. Das gab Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) am Montag in einer Aussendung bekannt. Steuerrückstände in Höhe von 36.000 Euro wurden exekutiert.