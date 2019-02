Felix Kramer: Wienerlied mit politischer Haltung

Du bildest ansonsten das Leben in seinen rauen, ungeschönten Facetten ab. Ist es ein bisschen die Pflicht eines Singer/Songwriters, das Leben in Moll-Tönen und mit Melancholie abzulichten?

Es kommt darauf an, was man sagen will. Ich habe mir schon überlegt, über welche Themen ich schreiben will und dass so viel Liebe dabei rauskam, das ist einfach so passiert. Ich spreche gerne sehr unangenehme Sachen an wie im Song „Du muasst ned mehr“. Da geht es um Selbstmord und das ist ein sehr reales Thema und passiert einfach verdammt oft. Mir geht es um die Dinge, die dazwischenliegen. Es interessiert mich der Konflikt zwischen der Tatsache, dass man immer gerne hätte, dass alles im Leben schön ist, aber die Realität ist nicht so. Das wollen sich Menschen nicht eingestehen, aber ich finde es schön sich einzugestehen, dass Dinge auch nicht gut laufen.