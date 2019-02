Sieben Mal auf illegales Zockerversteck gefeuert!

Passanten und Gastrobesucher können von Glück reden, dass niemand durch Querschläger verletzt worden ist. Mitten in Wien-Ottakring hat ein Unbekannter in der Vorwoche sieben Schüsse auf ein Wohngebäude in der Weyprechtgasse 10 abgefeuert. In dem Haus befindet sich ein illegales Glücksspiellokal.