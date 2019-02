Welche Frau Prinz Harry „das Herz gebrochen hat“

„Sie hat ihm wirklich das Herz gebrochen“

Cressida sei davon regelrecht „verängstigt“ gewesen sein, es sei wie ein „Weckruf“ gewesen, so Nicholl in ihrem Buch „Harry: Life, Loss and Love“. „Auf keinen Fall wollte sie diese Art von Aufmerksamkeit und das sagte sie Harry.“ Dieser habe zwar noch versucht, seine Freundin umzustimmen, doch „Cressida war fest entschlossen“. „Ich kann das nicht“, habe sie zum Prinzen gesagt. „Ich glaube, sie hat ihm wirklich das Herz gebrochen“, ist sich die Royal-Expertin rückblickend sicher.