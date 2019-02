Bezirksinspektor Stephan Krones (50)

Eingebettet ist die Sache in einem Kriminalfall: In der Löwengasse beobachtet der Bezirksinspektor einen Mann, der um parkende Autos schleicht. Der Verdächtige trägt einen Koffer und zwei Handtaschen bei sich. Sonderbar. Der Top-Beamte stellt den Autoknacker zur Rede. Dieser gibt an, dass die Sachen ihm gehören. Krones beginnt ein intensives Verhör, ein Zeuge taucht auf. Dann entdeckt der Uniformierte Hebammen-Werkzeug, das der Täter aus einem unversperrten Kofferraum gestohlen hatte. „Kurze Zeit später tauchte die Hebamme auf, der das Auto gehörte. Sie musste dringend zu einer Geburt “, erzählt Krones. Er gibt der Hebamme ihre Dienstutensilien zurück. Das Baby konnte kommen.