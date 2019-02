Pensionist sticht mitten in Dorf auf Ehefrau ein

Ein Pensionist (71) hat am Montagvormittag seine Ehefrau (58) in einer kleinen Ortschaft in Tirol auf offener Straße mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Danach ergriff der Verdächtige mit seinem Fahrzeug die Flucht. Im Zuge der Großfahndung wurde der Mann mittlerweile aufgefunden. Der 71-Jährige hat sich laut Angaben der Polizei das Leben genommen.