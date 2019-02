„Kein Gedanke an den Gesamtweltcup“

Mehr als sein erster Saisonsieg in Pyeongchang überraschte Snowboarder Andreas Prommegger die Führung im Parallel-Gesamtweltcup. Wie es nach dem Tiefpunkt bei der WM zum Höhenflug in Korea kam, welche Ziele er für die Restsaison hat und wie er sich die Zukunft ausmalt, erzählte der 38-jährige St. Johanner der „Krone“ nach seiner Ankunft in Peking.