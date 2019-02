Head gewinnt die Skimarken-WM - knapp vor Atomic

Materialschlacht

„Mit welchen Materialien arbeiten wir? Mit welchem Holz, Stahl, Edelstahl, Kleber oder Glas? Mit welchen Dämpfungselementen? Beim Grad der Kanten geht es um Zehntelmillimeter. Es ist wie in der Formel 1“, beschrieb Ski-Star Marcel Hirscher einst den knallharten Kampf um das beste Material am Fuß. Bei der Ski-WM in Aare hat diesen Kampf Head, also der Konkurrent von Hirschers Atomic-Team für sich entschieden. Marcel Hirscher (Slalom) und Mikaela Shiffrin (Super-G und Slalom) heißen die Weltmeister auf Atomic, jene von Head Wendy Holdener (Kombi), Kjetil Jansrud (Abfahrt) und Alexis Pinturault (Kombi).